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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Михал Керн
Michal Kern
Киноафиша
Персоны
Михал Керн
Михал Керн
Michal Kern
Дата рождения
25 сентября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.4
Отчаянные
(2009)
Фильмография Михал Керн
5.4
Отчаянные
Zoufalci
драма, комедия
2009, Чехия
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