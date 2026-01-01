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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Леош Нога
Leoš Noha
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Персоны
Леош Нога
Леош Нога
Leoš Noha
Дата рождения
4 мая 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Усти-над-Лабем, Чехия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.1
Sunday League - Pepik Hnatek's Final Match
(2012)
7.0
Протектор
(2009)
6.8
Под парусом
(2025)
Фильмография Леош Нога
6.6
Necekané léto
Necekané léto
комедия
2026, Чехия
They Call Me Lars
Ríkají mi Lars
криминал
2026, Чехия
6.8
Под парусом
Pod parou
комедия, драма
2025, Чехия / Словения
6.1
Засланец из космоса
Franta Mimozemstan
комедия, фантастика
2024, Чехия
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5.8
Узелки и апельсины
Uzly a pomerance
драма, семейный, мелодрама
2019, Чехия / Германия / Словакия
6.3
Принцесса и полцарства
Princezna a pul království
комедия, семейный, фэнтези
2019, Чехия / Словакия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Sunday League - Pepik Hnatek's Final Match
Okresní prebor - Poslední zápas Pepika Hnátka
комедия
2012, Чехия
6.7
Алоис Небель и его призраки
Alois Nebel
анимация, драма
2011, Германия / Чехия
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