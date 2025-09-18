Меню
Киноафиша Фильмы Под парусом

Под парусом

Pod parou
Пойду 0
Не пойду 0
Страна Чехия / Словения
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 сентября 2025
Дата выхода
18 сентября 2025 Чехия
Сборы в мире $181 436
Другие названия
Pod parou
Режиссер
Рудольф Бирман
В ролях
Хана Вагнерова
Хана Вагнерова
Юдит Бардош
Иржи Гавелка
Сюзана Быджовска
Александр Барта
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 14 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
