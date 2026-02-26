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6.5
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Necekané léto
6.5
Necekané léto
, 2026
Necekané léto
Чехия / комедия
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0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.5
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Петр Чтвртничек
Jaroslav Dusek
Jordan Haj
Petr
Томаш Клус
Зузана Маурери
Леош Нога
Barbora Poláková
Denisa
Linda Rybová
Йиржи Выоралек
Режиссер
Milan Cieslar
Сценарист
Daniel Severa
,
Monika Wildová
Композитор
Ондржей Соукуп
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2026
Премьера в мире
26 февраля 2026
Дата выхода
26 февраля 2026
Чехия
Сборы в мире
$252 465
Другие названия
Necekané léto
Еще
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
14
голосов
5.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 24 февраля 2026
Отзывы о фильме
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