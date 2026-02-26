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Постер фильма Necekané léto
6.5
Киноафиша Фильмы Necekané léto
6.5

Necekané léto

, 2026
Necekané léto
Чехия / комедия
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Постер фильма Necekané léto
6.5
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Петр Чтвртничек
Jaroslav Dusek
Jordan Haj
Petr
Томаш Клус
Зузана Маурери
Леош Нога
Barbora Poláková
Denisa
Linda Rybová
Йиржи Выоралек
Режиссер Milan Cieslar
Сценарист Daniel Severa, Monika Wildová
Композитор Ондржей Соукуп
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 26 февраля 2026
Дата выхода
26 февраля 2026 Чехия
Сборы в мире $252 465
Другие названия
Necekané léto

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Отзывы о фильме

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