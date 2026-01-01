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Награды и номинации Джон Кромуэлл

John Cromwell
Награды и номинации Джон Кромуэлл
Каннский кинофестиваль 1946 Каннский кинофестиваль 1946
Полнометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1950 Венецианский кинофестиваль 1950
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1938 Венецианский кинофестиваль 1938
Best Foreign Film
Номинант
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