Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Эмилио Фернандес
Награды
Награды и номинации Эмилио Фернандес
Emilio Fernández
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эмилио Фернандес
Каннский кинофестиваль 1953
Лучшее визуальное повествование
Победитель
Каннский кинофестиваль 1946
Полнометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 1949
Главный приз фестиваля
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1947
International Award
Победитель
Grand International Award
Номинант
Grand International Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1955
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1949
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
ММКФ 1967
Гран При
Номинант
Берлинале 1958
Золотой берлинский медведь
Номинант
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