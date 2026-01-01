Оповещения от Киноафиши
Манфред Бланк
Manfred Blank
Манфред Бланк
Манфред Бланк
Manfred Blank
Дата рождения
13 марта 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Классовые отношения
(1984)
Фильмография Манфред Бланк
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1984
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Классовые отношения
Klassenverhältnisse
драма
1984, Франция / ФРГ
