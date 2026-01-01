Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартина Альбано
Martina Albano
Мартина Альбано
Мартина Альбано
Martina Albano
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Одиночество простых чисел
(2010)
Фильмография Мартина Альбано
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.3
Одиночество простых чисел
La solitudine dei numeri primi
драма
2010, Германия / Франция / Италия
