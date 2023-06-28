Дочь Барышникова от американки опозорилась на собственной свадьбе: без слез не взглянешь

В прошедшие выходные Михаил Барышников выдал свою среднюю дочь Анну замуж. Избранником девушки стал актер Тедди Бергман, а вся церемония отличалась скромностью.

Так, для торжественной части Анна выбрала белоснежное платье с пышной юбкой, но уже вечером переоделась в более лаконичный наряд: короткое платье с вырезом на спине. Жених же предстал перед публикой в темно-синем костюме с узким галстуком.

Свадьба, несмотря на камерность, не осталась без внимания публики. Однако фанаты не в восторге от торжества, которое испортила сама невеста. По их мнению, Анна выбрала чересчур простой наряд, который ей не подходит, и совершенно неудачный макияж.

«Несимпатичная дочь у него», «Невеста не сильно красива, не сильно молодая и худосочная, да и наряды нафталином попахивают», «Платье провальное»,

— уверены пользователи сети.