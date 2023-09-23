Самый успешный эмигрант: этот артист мучился в СССР, а в США стал звездой номер один

Михаил Барышников начал свою карьеру в СССР. Долгие годы он солировал на сцене в Ленинградском театре оперы и балета. Публика была уверена, что талантливый танцовщик будет невероятно успешным, однако в 70-х он неожиданно для всех эмигрировал в США.

Как оказалось, Барышников не мог реализовать свои творческие амбиции. Цензура и чиновники запрещали танцевать ему то, что он хотел, из-за чего он страдал долгие годы. Поэтому артист выбрал страну, где творческие люди не сталкиваются ни с какими ограничениями.

И в США Барышников преуспел больше других выходцев из СССР. Он даже был номинирован на «Оскар» за фильм «Поворотный пункт». Артист балета стал настоящей звездой в новой стране. Зрители рукоплескали ему и за танцы, и за, например, роль в «Сексе в большом городе». И до сих пор танцор остается одной из главных знаменитостей страны.