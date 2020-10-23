«Последняя капля»: Рецензия Киноафиши
В новом фильме Софии Копполы женщина подозревает своего мужа в измене, а ее отец (Билл Мюррей) впутывает ее в шпионские игры.
«Последнюю каплю» многие еще до выхода самого фильма сравнивали с «Брачной историей» Ноа Баумбака. Несмотря на то что здесь на самой поверхности лежат вопросы брака и кризиса в семье, это кино немного из другого разряда. Во-первых, Баумбаковская меланхолия — это что-то невесомое, но с тяжелым осадком, фильм Копполы же получился одновременно чувственным и ироничным. Во-вторых, брачный сюжет в «Последней капле» оказался всего лишь способом рассказать историю об отношениях дочери и отца.
Лора, женщина средних лет, погрязла в домашних хлопотах. Каждое утро она отводит свою старшую дочь в школу, а потом с младшей отправляется обратно домой, чтобы попытаться писать книгу. Только вот на экране белый лист, а мысли Лоры полностью посвящены ее мужу, который, в свою очередь, всего себя посвящает работе. Дин вечно мотается по командировкам, ко всему прочему, у него теперь симпатичная ассистентка Фиона. Паранойя начинает захватывать мозг Лоры, ведь даже на свой день рождения она получает от мужа какой-то кухонный прибор. Вещь несомненно важная, но романтикой тут и не пахнет. К счастью, в город приезжает отец Лоры, Феликс — экстравагантный мужчина, который и подталкивает дочь проследить за мужем. Здесь начинается приключение отца и дочери, которым просто необходимо было побыть друг с другом.
Если обычно мы видим в кино конфликт двух поколений, то Коппола с какой-то удивительной любовью снимает, как родители и дети могут быть настоящими друзьями. Феликс состоит из множества теорий и интересных фактов, а Лора — из подозрений и неуверенности в себе. Вместе они совершают глупости, спорят друг с другом, вспоминают болезненное прошлое (Феликс ушел из семьи, а Лора каким-то чудом смогла сохранить отношения с отцом), но гармония между ними остается даже тогда, когда они должны пойти разными путями.
София Коппола известна тем, что каждый ее проект не похож на предыдущий. Она экранизировала роман Джеффри Евгенидиса «Девственницы-самоубийцы», ставший неким обращением к подросткам, сняла «Трудности перевода» про тотальное одиночество с тем же Биллом Мюрреем в главных ролях, попробовала себя в костюмированном фильме («Мария-Антуанетта») и даже показала женский мир во времена Гражданской войны в США в «Роковом искушении». Теперь же Коппола решила сделать честную картину о простой жизни, где даже размышления о женской и мужской психологии выглядят достаточно уместными. Ведь все это, напротив, лишь дополняет естественность картины. Мы слушаем, как Феликс бросается сомнительными, а иногда и нелепыми фразами, и не можем оторвать от него взгляда, когда он вдруг начинает петь. Зритель мало что знает о феноменальном отце Лоры, но это и не важно. Может, Феликс действительно беспечный мужчина с идеальной жизнью, а может, его разрывает глубокая печаль. Коппола не позволяет себе делать шаги в сторону и отходить от заданного ритма. Лишь в одно мгновенье камера останавливается на Феликсе, когда тот в одиночестве едет с личным водителем по огромному Нью-Йорку, и в этот самый момент Билл Мюррей словно передает привет самому себе в Токио в «Трудностях перевода».
Для поклонников творчества режиссера «Последняя капля» может стать настоящим подарком. Однако это не значит, что фильм стоит увидеть только любителям предыдущих ее фильмов. На экране с самого начала происходит магия, которая ни на минуту не даст заскучать. То ли это сработала удачная химия между актерами, то ли София Коппола после стольких экспериментов в кино наконец нашла что-то свое.
Гульназ Давлетшина