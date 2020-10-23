«Последняя капля»: Рецензия Киноафиши

«Последнюю каплю» многие еще до выхода самого фильма сравнивали с «Брачной историей» Ноа Баумбака. Несмотря на то что здесь на самой поверхности лежат вопросы брака и кризиса в семье, это кино немного из другого разряда. Во-первых, Баумбаковская меланхолия — это что-то невесомое, но с тяжелым осадком, фильм Копполы же получился одновременно чувственным и ироничным. Во-вторых, брачный сюжет в «Последней капле» оказался всего лишь способом рассказать историю об отношениях дочери и отца.

Последняя капля

Лора, женщина средних лет, погрязла в домашних хлопотах. Каждое утро она отводит свою старшую дочь в школу, а потом с младшей отправляется обратно домой, чтобы попытаться писать книгу. Только вот на экране белый лист, а мысли Лоры полностью посвящены ее мужу, который, в свою очередь, всего себя посвящает работе. Дин вечно мотается по командировкам, ко всему прочему, у него теперь симпатичная ассистентка Фиона. Паранойя начинает захватывать мозг Лоры, ведь даже на свой день рождения она получает от мужа какой-то кухонный прибор. Вещь несомненно важная, но романтикой тут и не пахнет. К счастью, в город приезжает отец Лоры, Феликс — экстравагантный мужчина, который и подталкивает дочь проследить за мужем. Здесь начинается приключение отца и дочери, которым просто необходимо было побыть друг с другом.

Если обычно мы видим в кино конфликт двух поколений, то Коппола с какой-то удивительной любовью снимает, как родители и дети могут быть настоящими друзьями. Феликс состоит из множества теорий и интересных фактов, а Лора — из подозрений и неуверенности в себе. Вместе они совершают глупости, спорят друг с другом, вспоминают болезненное прошлое (Феликс ушел из семьи, а Лора каким-то чудом смогла сохранить отношения с отцом), но гармония между ними остается даже тогда, когда они должны пойти разными путями.

Последняя капля

София Коппола известна тем, что каждый ее проект не похож на предыдущий. Она экранизировала роман Джеффри Евгенидиса «Девственницы-самоубийцы», ставший неким обращением к подросткам, сняла «Трудности перевода» про тотальное одиночество с тем же Биллом Мюрреем в главных ролях, попробовала себя в костюмированном фильме («Мария-Антуанетта») и даже показала женский мир во времена Гражданской войны в США в «Роковом искушении». Теперь же Коппола решила сделать честную картину о простой жизни, где даже размышления о женской и мужской психологии выглядят достаточно уместными. Ведь все это, напротив, лишь дополняет естественность картины. Мы слушаем, как Феликс бросается сомнительными, а иногда и нелепыми фразами, и не можем оторвать от него взгляда, когда он вдруг начинает петь. Зритель мало что знает о феноменальном отце Лоры, но это и не важно. Может, Феликс действительно беспечный мужчина с идеальной жизнью, а может, его разрывает глубокая печаль. Коппола не позволяет себе делать шаги в сторону и отходить от заданного ритма. Лишь в одно мгновенье камера останавливается на Феликсе, когда тот в одиночестве едет с личным водителем по огромному Нью-Йорку, и в этот самый момент Билл Мюррей словно передает привет самому себе в Токио в «Трудностях перевода».

Последняя капля

Для поклонников творчества режиссера «Последняя капля» может стать настоящим подарком. Однако это не значит, что фильм стоит увидеть только любителям предыдущих ее фильмов. На экране с самого начала происходит магия, которая ни на минуту не даст заскучать. То ли это сработала удачная химия между актерами, то ли София Коппола после стольких экспериментов в кино наконец нашла что-то свое.

Гульназ Давлетшина