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О персоне
Эдуард Сазерленд
A. Edward Sutherland
Киноафиша
Персоны
Эдуард Сазерленд
Эдуард Сазерленд
A. Edward Sutherland
Дата рождения
5 января 1895
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
31 декабря 1973
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Популярные фильмы
6.8
Летающая парочка
(1939)
5.7
Шампанский вальс
(1937)
Фильмография Эдуард Сазерленд
6.8
Летающая парочка
The Flying Deuces
комедия, военный
1939, США
5.7
Шампанский вальс
Champagne Waltz
комедия
1937, США
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