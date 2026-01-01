Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джоао Николау Награды

Награды и номинации Джоао Николау

João Nicolau
Награды и номинации Джоао Николау
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Премия Илли
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2010 Венецианский кинофестиваль 2010
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Международный
Номинант
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше