Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Джоао Николау
Награды
Награды и номинации Джоао Николау
João Nicolau
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джоао Николау
Каннский кинофестиваль 2013
Премия Илли
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2010
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Международный
Номинант
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