Доминик Молль
Награды
Награды и номинации Доминик Молль
Dominik Moll
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Доминик Молль
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Best Film (Venice Days)
Номинант
