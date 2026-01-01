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Фильмография
Ширли Итон
Shirley Eaton
Киноафиша
Персоны
Ширли Итон
Ширли Итон
Shirley Eaton
Дата рождения
12 января 1937
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Голдфингер
(1964)
6.4
Берегись, моряк
(1956)
6.2
Так держать, медсестра!
(1959)
Фильмография Ширли Итон
7.4
Голдфингер
Goldfinger
приключения, триллер, боевик
1964, Великобритания
6.2
Так держать, медсестра!
Carry on Nurse
комедия, мелодрама
1959, Великобритания
6.4
Берегись, моряк
Sailor Beware
комедия
1956, Великобритания
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