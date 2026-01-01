Оповещения от Киноафиши
«Мой друг»
1
О персоне
Фильмография
Матье Буссон
Mathieu Busson
Матье Буссон
Матье Буссон
Mathieu Busson
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.0
Заложница
(2008)
6.5
Восемь раз поднялся
(2009)
Фильмография Матье Буссон
2
Фильмы
2
Актер
2
6.5
Восемь раз поднялся
8 fois debout
драма
2009, Франция
8
Заложница
Taken
триллер, боевик
2008, Франция
Смотреть трейлер
