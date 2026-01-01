Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Малколм МакИхерн
Malcolm McEachern
Малколм МакИхерн
Малколм МакИхерн
Malcolm McEachern
Дата рождения
1 апреля 1883
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
17 января 1945
Место рождения
Олбери, Австралия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Романтический герой
Популярные фильмы
6.2
Восточная сказка
(1934)
Фильмография Малколм МакИхерн
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Фэнтези
Год
Все
1934
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.2
Восточная сказка
Chu Chin Chow
комедия, фэнтези, мелодрама, мюзикл, боевик
1934, Великобритания
