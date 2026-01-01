Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Ингрид Болсай Бердал
Награды
Награды и номинации Ингрид Болсай Бердал
Ingrid Bolsø Berdal
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Награды
Награды и номинации Ингрид Болсай Бердал
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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