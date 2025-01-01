Меню
Aziz Ansari
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
