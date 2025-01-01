Меню
Персоны
Азиз Ансари
Награды
Награды и номинации Азиза Ансари
Aziz Ansari
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Азиза Ансари
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
