Эшли Дженсен
Награды
Награды и номинации Эшли Дженсен
Ashley Jensen
О персоне
Фильмография
Награды
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Comedy Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
