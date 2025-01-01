Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Пон Чжун-хо
Награды
Награды и номинации Пон Чжун-хо
Bong Joon-ho
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Пон Чжун-хо
Оскар 2020
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2020
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Номинант
Так убили Артура в конце первого сезона или нет? Рассказываем, что могут показать в продолжении «Дома Гиннесса»
Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»
В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667