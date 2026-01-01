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Фильмография
Мильтон Кортес
Milton Cortez
Киноафиша
Персоны
Мильтон Кортес
Мильтон Кортес
Milton Cortez
Дата рождения
5 июня 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Тринидад, Боливия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Анды не верят в бога
(2007)
Фильмография Мильтон Кортес
6.5
Анды не верят в бога
Los Andes no creen en Dios
драма
2007, Боливия
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