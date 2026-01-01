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Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Шломит Бейтельман
Shlomit Baytelman
Киноафиша
Персоны
Шломит Бейтельман
Шломит Бейтельман
Shlomit Baytelman
Дата рождения
1 января 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Афула, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Анды не верят в бога
(2007)
Фильмография Шломит Бейтельман
6.5
Анды не верят в бога
Los Andes no creen en Dios
драма
2007, Боливия
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