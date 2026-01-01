Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Gunnar Helm
Gunnar Helm
Gunnar Helm
Gunnar Helm
Gunnar Helm
Дата рождения
1 января 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой фэнтези
Популярные фильмы
5.4
Племянник-чужестранец
(1990)
Фильмография Gunnar Helm
5.4
Племянник-чужестранец
Plemennikat chuzhdenetz
фэнтези, семейный
1990, Болгария
