Мартина Брошар
Martine Brochard
Мартина Брошар
Мартина Брошар
Martine Brochard
Дата рождения
1 января 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Женщина в окне
(1976)
6.2
Женщина в окне
Une femme à sa fenêtre
драма
1976, Франция / Италия / ФРГ
