Мартина Брошар Martine Brochard
Киноафиша Персоны Мартина Брошар

Мартина Брошар

Martine Brochard

Дата рождения
1 января 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Женщина в окне 6.2
Женщина в окне (1976)

Фильмография Мартина Брошар

Жанр
Год
Женщина в окне 6.2
Женщина в окне Une femme à sa fenêtre
драма 1976, Франция / Италия / ФРГ
