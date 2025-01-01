Меню
Даниэль Эспиноса Награды

Награды и номинации Даниэла Эспиносы

Daniel Espinosa
Награды и номинации Даниэла Эспиносы
Золотая малина 2023 Золотая малина 2023
Худший режиссер
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2003 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2003
Лучшая фантастика
Победитель
