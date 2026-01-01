Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Уилл Винтон
Награды
Награды и номинации Уилл Винтон
Will Vinton
О персоне
Награды
Награды и номинации Уилл Винтон
Оскар 1975
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1986
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Оскар 1983
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1982
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1979
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1988
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
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