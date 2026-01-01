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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Джозеф Шилдкраут
Награды
Награды и номинации Джозеф Шилдкраут
Joseph Schildkraut
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джозеф Шилдкраут
Оскар 1938
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1960
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1963
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
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