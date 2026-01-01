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Награды и номинации Джозеф Шилдкраут

Joseph Schildkraut
Награды и номинации Джозеф Шилдкраут
Оскар 1938 Оскар 1938
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1960 Золотой глобус 1960
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1963 Primetime Emmy Awards 1963
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
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