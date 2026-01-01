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Фильмография
Ясмин Стюарт
Jasmin Stewart
Киноафиша
Персоны
Ясмин Стюарт
Ясмин Стюарт
Jasmin Stewart
Дата рождения
14 февраля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Параноики
(2008)
6.6
Отсутствующий голос
(2024)
5.8
Выбор
(2023)
Фильмография Ясмин Стюарт
6.6
Отсутствующий голос
драма, мини-сериал
2024, Аргентина
5.8
Выбор
Fragmentada
криминал, драма, детектив
2023, Аргентина
6.7
Параноики
Los paranoicos / Paranoids
комедия
2008, Аргентина
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