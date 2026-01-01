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Ясмин Стюарт Jasmin Stewart
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Ясмин Стюарт

Jasmin Stewart

Дата рождения
14 февраля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Параноики 6.7
Параноики (2008)
Отсутствующий голос 6.6
Отсутствующий голос (2024)
Выбор 5.8
Выбор (2023)

Фильмография Ясмин Стюарт

Отсутствующий голос 6.6
Отсутствующий голос
драма, мини-сериал 2024, Аргентина
Выбор 5.8
Выбор Fragmentada
криминал, драма, детектив 2023, Аргентина
Параноики 6.7
Параноики Los paranoicos / Paranoids
комедия 2008, Аргентина
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