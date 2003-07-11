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Постер фильма Возвращение к жизни
4.8
Киноафиша Фильмы Возвращение к жизни
4.8

Возвращение к жизни

, 2003
Qayamat: City Under Threat
Индия / боевик, приключения, триллер / 18+
Постер фильма Возвращение к жизни
4.8

О фильме

Группа особо опасных преступников с целью получения крупного выкупа захватывает в Элпхинстонской тюрьме 213 туристов, пришедших туда на экскурсию. Но основная опасность состоит не в том, что они готовы убить заложников, а в том, что в их руки попал новый смертоносный вирус и они готовы с помощью ракетных установок заразить им основные источники водоснабжения города. Тюрьма расположена на отдельном острове в океане и попасть туда незамеченным невозможно. Лишь один человек в своё время бежал оттуда и знает как можно проникнуть туда…

В ролях

Аджай Девган
Аджай Девган
Rachit
Сунил Шетти
Akram Sheikh (CBI officer)
Санджай Капур
Abbas Ramani
Арбаз Кхан
Ali Ramani
Чанки Пандей
Gopal, a scientist
Иша Коппикар
Laila
Riya Sen
Sheetal
Неха Дхупия
Sapna
Анджан Шривастав
Говинд Намдео
Nitin Arora
Kaveri
Режиссер Harry Baweja
Сценарист Pathik Vats, Супэрн Верма
Композитор Салим-Сулейман, Sulaiman Merchant, Шраван Ратод, Надим Сайфи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 11 июля 2003
Дата выхода
11 июля 2003 Великобритания 18
11 июля 2003 Индия A
Сборы в мире $3 489 539
Другие названия
Qayamat: City Under Threat, Qayamat, Возвращение к жизни, कयामत, قیامت: شهر تحت تهدید, Qiyamət, Apocalypse, Qayamat : City Under Threat

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 22 июля 2026

Отзывы о фильме

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