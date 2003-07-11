Группа особо опасных преступников с целью получения крупного выкупа захватывает в Элпхинстонской тюрьме 213 туристов, пришедших туда на экскурсию. Но основная опасность состоит не в том, что они готовы убить заложников, а в том, что в их руки попал новый смертоносный вирус и они готовы с помощью ракетных установок заразить им основные источники водоснабжения города. Тюрьма расположена на отдельном острове в океане и попасть туда незамеченным невозможно. Лишь один человек в своё время бежал оттуда и знает как можно проникнуть туда…

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