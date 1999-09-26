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Фильмография
Айсен Айдемир
Aysen Aydemir
Киноафиша
Персоны
Айсен Айдемир
Айсен Айдемир
Aysen Aydemir
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 сентября 1999
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Кувыркание в гробу
(1996)
Фильмография Айсен Айдемир
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1996
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.4
Кувыркание в гробу
Tabutta rövasta
драма
1996, Турция
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