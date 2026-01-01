Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мерай Юлген
Meray Ülgen
Мерай Юлген
Мерай Юлген
Meray Ülgen
Дата рождения
1 января 1941
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Акшехир, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Благочестие
(2006)
Фильмография Мерай Юлген
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2006
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.2
Благочестие
Takva
драма
2006, Германия / Турция
