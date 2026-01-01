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Ознур Кула
Öznur Kula
Киноафиша
Персоны
Ознур Кула
Ознур Кула
Öznur Kula
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Благочестие
(2006)
Фильмография Ознур Кула
7.2
Благочестие
Takva
драма
2006, Германия / Турция
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