Meray Ülgen

Date of Birth
1 January 1941
Age
85 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Takva: A Man's Fear of God (2006)

Filmography

Genre
Year
Takva: A Man's Fear of God 7.2
Takva: A Man's Fear of God Takva
Drama 2006, Germany / Turkey
