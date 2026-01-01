Menu
Meray Ülgen
Meray Ülgen
Meray Ülgen
Meray Ülgen
Meray Ülgen
Date of Birth
1 January 1941
Age
85 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.2
Takva: A Man's Fear of God
(2006)
Filmography
Drama
7.2
Takva: A Man's Fear of God
Takva
Drama
2006, Germany / Turkey
