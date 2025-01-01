Меню
Фернанда Торрес
Награды
Награды и номинации Фернанда Торрес
Fernanda Torres
Награды
Оскар 2025
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Победитель
