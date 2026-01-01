Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Энтони Рэй
Награды
Награды и номинации Энтони Рэй
Anthony Ray
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Энтони Рэй
Оскар 1979
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
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