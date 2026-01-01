Menu
Adél Stanczel

Date of Birth
1 January 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Horror actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Taxidermia 6.9
Taxidermia Taxidermia
Horror, Drama, Comedy 2006, Austria / Hungary / France
Watch trailer
