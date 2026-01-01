Menu
Adél Stanczel
Date of Birth
1 January 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Horror actress, Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
6.9
Taxidermia
(2006)
Filmography
6.9
Taxidermia
Taxidermia
Horror, Drama, Comedy
2006, Austria / Hungary / France
