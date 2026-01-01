Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Пол Скофилд
Награды
Награды и номинации Пол Скофилд
Paul Scofield
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Пол Скофилд
Оскар 1967
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1995
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1997
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Most Promising Newcomer to Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Actor
Номинант
ММКФ 1967
Лучший актер
Победитель
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