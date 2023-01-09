Пропала с экранов в 90-е: где сейчас девочка с косичками из «Странных взрослых»

Маргарита Сергеечева в свое время считалась одной из самых известных девочек на советском экране. Она появилась в картинах «Странные взрослые», «Четвертая высота» и «Пока бьют часы». Но в 90-е Маргарита резко пропала с радаров. Что произошло с той очаровательной девочкой с косичками?

Фильм «Странные дела» принес Сергеечевой популярность. Ей прочили огромный карьерный успех, и первое время все шло довольно гладко. Маргарита получала яркие роли и работала на одной площадке с такими мастодонтами, как Лев Дуров и Зиновий Гердт.

Но в дальнейшем ее карьера не задалась. Сергеечева понимала, что не тянет на классическую героиню — с ее внешностью можно было играть лишь озорных мальчишек или старушек. Поэтому Маргарита резко сменила направление и поступила на медицинский факультет. Это было в 90-е, тогда-то актриса и исчезла с экранов.

Она успешно состоялась как врач, однако не смогла уследить за своим здоровьем. В 44 года у Маргариты случился инсульт, и с тех пор ее рука частично не работает. На телевидении Сергеечеву почти не видно. Лишь в 2018 году бывшая актриса появилась в передаче «Привет, Андрей!». В ней уже не узнать ту девочку с косичками.