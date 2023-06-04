Без слез не взглянешь: куда пропала с экранов самая известная девочка СССР
Ей пришлось учиться жить заново.
Детские годы Маргариты Сергеечевой были расписаны по минутам, ведь она считалась одной из самых востребованных юных актрис. Девочка поражала режиссеров своей ответственностью и неустанным желанием познавать искусство лицедейства. А зрители полюбили начинающую артистку за искренность эмоций и пронзительный взгляд ярко-синих глаз.
Но когда маленькая кинозвзеда повзрослела, ей практически перестали предлагать роли. Тогда красавица оставила актерскую карьеру и решила получить новую профессию. Она поступила в мединститут, а позже стала работать в скорой помощи. Долгие дежурства и напряженные смены существенно сказались на здоровье Маргариты. В 44 годы она пережила инсульт, из-за которого ей буквально пришлось учиться жить заново.
Любимая многими артистка справилась со всеми трудностями. И все же они заметно отразились на ее лице. Когда-то жизнерадостная девочка с пронзительным взглядом превратилась в уставшую старушку с печалью в глазах, на которую невозможно смотреть без слез.