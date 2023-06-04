Без слез не взглянешь: куда пропала с экранов самая известная девочка СССР

Детские годы Маргариты Сергеечевой были расписаны по минутам, ведь она считалась одной из самых востребованных юных актрис. Девочка поражала режиссеров своей ответственностью и неустанным желанием познавать искусство лицедейства. А зрители полюбили начинающую артистку за искренность эмоций и пронзительный взгляд ярко-синих глаз.

Но когда маленькая кинозвзеда повзрослела, ей практически перестали предлагать роли. Тогда красавица оставила актерскую карьеру и решила получить новую профессию. Она поступила в мединститут, а позже стала работать в скорой помощи. Долгие дежурства и напряженные смены существенно сказались на здоровье Маргариты. В 44 годы она пережила инсульт, из-за которого ей буквально пришлось учиться жить заново.

Любимая многими артистка справилась со всеми трудностями. И все же они заметно отразились на ее лице. Когда-то жизнерадостная девочка с пронзительным взглядом превратилась в уставшую старушку с печалью в глазах, на которую невозможно смотреть без слез.