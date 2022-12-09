Скрывается и живет на скудную пенсию: ахнете при виде «железной девочки» СССР

Маргарита Сергеечева начала сниматься в кино с 6 лет. Сначала это были эпизодические героини, но в 1974 году ей досталась уже главная роль в фильме «Странные взрослые». Персонаж юной Маргариты был исполнен с таким драматизмом, что зрители удивлялись глубине характера девочки, который не вязался с ее невинным образом. За это несоответствие ее даже прозвали «железной девочкой с косичками».

После первого же успеха Сергеечева стала одной из самых «снимаемых» актрис. Она играла в лентах «Пока бьют часы», «Четвертая высота» и «Без году неделя». Но постепенно предложений становилось все меньше. Времена менялись, и в 1990-е годы Маргарите предлагали лишь роли в сомнительных лентах. Тогда она решила круто изменить жизнь и пошла по стопам родителей в медицину. После окончания медицинского университета Сергеечева начала работать врачом на скорой. Если ее узнавали пациенты, то она предпочитала отшучиваться, уверяя, что никогда не снималась в кино.

В 2000-х Маргарита перенесла инсульт. Она долго восстанавливалась, одна рука у нее так и не начала работать. Ей пришлось оставить медицину и жить на скромную пенсию по инвалидности.