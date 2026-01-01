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Эрик Страндмарк Erik Strandmark
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Эрик Страндмарк

Erik Strandmark

Дата рождения
14 сентября 1919
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
5 января 1963
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Вечер шутов 7.4
Вечер шутов (1953)

Фильмография Эрик Страндмарк

Вечер шутов 7.4
Вечер шутов Gycklarnas afton
драма 1953, Швеция
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