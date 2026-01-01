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Эрик Страндмарк
Erik Strandmark
Киноафиша
Персоны
Эрик Страндмарк
Эрик Страндмарк
Erik Strandmark
Дата рождения
14 сентября 1919
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
5 января 1963
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Вечер шутов
(1953)
Фильмография Эрик Страндмарк
7.4
Вечер шутов
Gycklarnas afton
драма
1953, Швеция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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