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Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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Фильмография
Александр Елистратов
Aleksandr Yelistratov
Киноафиша
Персоны
Александр Елистратов
Александр Елистратов
Aleksandr Yelistratov
Дата рождения
27 августа 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Популярные фильмы
6.9
Чиполлино
(1973)
6.6
Свистать всех наверх!
(1970)
Фильмография Александр Елистратов
Жанр
Все
Семейный
Год
Все
1973
1970
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.9
Чиполлино
Chipollino
семейный
1973, СССР
6.6
Свистать всех наверх!
All hands on deck!
семейный
1970, СССР
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