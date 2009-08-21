Одиночество – серьезная проблема современного общества. Особенно ярко ее ощущают жители больших городов. Сериал «Неодинокие» затронет эту деликатную тему, рассказав истории простых москвичей. Действие происходит в одном из столичных переулков. Именно здесь находится кафе «Неодинокие сердца», которое позиционирует себя как клуб знакомств. В этом душевном месте можно не только перекусить, но и кардинально изменить свою судьбу, найдя вторую половинку. У каждого из посетителей особенная история, однако всех их объединяет тягостное чувство изолированности от других людей.