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Постер сериала Неодинокие
Постер сериала Неодинокие
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Киноафиша Сериалы Неодинокие

Неодинокие (2009 - 2009)

Neodinokie 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Одиночество – серьезная проблема современного общества. Особенно ярко ее ощущают жители больших городов. Сериал «Неодинокие» затронет эту деликатную тему, рассказав истории простых москвичей. Действие происходит в одном из столичных переулков. Именно здесь находится кафе «Неодинокие сердца», которое позиционирует себя как клуб знакомств. В этом душевном месте можно не только перекусить, но и кардинально изменить свою судьбу, найдя вторую половинку. У каждого из посетителей особенная история, однако всех их объединяет тягостное чувство изолированности от других людей.

В ролях
В ролях
Анатолий Равикович
Анатолий Равикович
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Олег Примогенов
Марина Зудина
Марина Зудина
Александра Захарова
Александра Захарова
Станислав Боклан
Станислав Боклан
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Неодинокие - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
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