Марина Орсини Marina Orsini
Киноафиша Персоны Марина Орсини

Марина Орсини

Marina Orsini

Дата рождения
4 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Головастик и кит 6.3
Головастик и кит (1987)
В ритме сердца 6.2
В ритме сердца (2011)

Фильмография Марина Орсини

Жанр
Год
В ритме сердца 6.2
В ритме сердца Sur le rythme
мелодрама 2011, Канада
Смотреть трейлер
Головастик и кит 6.3
Головастик и кит Grenouille et la baleine, La
семейный, драма 1987, Канада
