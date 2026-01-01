Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Орсини
Marina Orsini
Марина Орсини
Марина Орсини
Marina Orsini
Дата рождения
4 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Головастик и кит
(1987)
6.2
В ритме сердца
(2011)
Фильмография Марина Орсини
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2011
1987
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.2
В ритме сердца
Sur le rythme
мелодрама
2011, Канада
Смотреть трейлер
6.3
Головастик и кит
Grenouille et la baleine, La
семейный, драма
1987, Канада
