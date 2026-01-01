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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Майкл Кроуфорд
Награды
Награды и номинации Майкл Кроуфорд
Michael Crawford
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкл Кроуфорд
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Best Light Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
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