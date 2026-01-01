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Награды и номинации Онди Тимонер

Ondi Timoner
Награды и номинации Онди Тимонер
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Сандэнс 2009 Сандэнс 2009
Документалистика
Победитель
Сандэнс 2004 Сандэнс 2004
Документалистика
Победитель
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