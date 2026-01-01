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Фильмография
Лиза Видал
Lisa Vidal
Киноафиша
Персоны
Лиза Видал
Лиза Видал
Lisa Vidal
Дата рождения
13 июня 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Рост
160 см
Цвет глаз
тёмно-карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Гримм
(2011)
7.2
Пекарь и красавица
(2020)
7.0
Событие
(2010)
Фильмография Лиза Видал
4.2
Искусство ограбления
Righteous Thieves
боевик, криминал, триллер
2023, США
6.2
Бель-Эйр
драма
2022, США
7.2
Пекарь и красавица
драма, комедия, мелодрама
2020, США/Израиль
7.7
Гримм
драма, криминал, мистика
2011, США
7
Событие
драма, боевик, фантастика
2010, США
6.6
Бабье лето
Fall
мелодрама, драма
1997, США
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