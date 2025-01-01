Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Сказочный мир Александра Птушко

Сказочный мир Александра Птушко

Skazochnyy mir Aleksandra Ptushko 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Волшебник Финн отправляет Машу и Ваню в путешествие по фильмам-сказкам Александра Птушко, много опасностей ждет их там...
Страна СССР
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 1988
Производство Мосфильм, Tvorcheskoe Obedinenie "Tovarishch"
Другие названия
Skazochnyy mir Aleksandra Ptushko, Сказочный мир Александра Птушко, Il mondo fiabesco di Aleksandr Ptushko
Режиссер
Александр Захаров
В ролях
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Aleksandra Zakharova
Мария Капнист
Sergey Morozov
Александр Птушко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Все началось с этого щенка: какая порода собаки была у Джона Уика?
Курорты, джип и никаких мультиков: как сейчас выглядит «голос» «Маши и Медведя» Алина Кукушкина
Все точно, как по учебнику: чем закончился сериал «Государь»?
Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней
Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе
Путь к счастью мужчины лежит через… Тоторо: ученые доказали пользу шедевров студии Chibli (хейтерам аниме — соболезнуем)
Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит
Для любителей аниме и не только: мультсериал от создателя «Офиса» ворвался в список лучших в истории (почти 9 на IMDb)
Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается
«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет
«Не смотрели их — жизни не видели»: нейросеть выбрала 10 лучших фильмов в истории человечества — без Нолана, зато с Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше