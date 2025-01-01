Меню
О мультфильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Сказочный мир Александра Птушко
Сказочный мир Александра Птушко
Skazochnyy mir Aleksandra Ptushko
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
биография
семейный
О фильме
Волшебник Финн отправляет Машу и Ваню в путешествие по фильмам-сказкам Александра Птушко, много опасностей ждет их там...
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
30 минут
Год выпуска
1988
Производство
Мосфильм, Tvorcheskoe Obedinenie "Tovarishch"
Другие названия
Skazochnyy mir Aleksandra Ptushko, Сказочный мир Александра Птушко, Il mondo fiabesco di Aleksandr Ptushko
Режиссер
Александр Захаров
В ролях
Игорь Ясулович
Aleksandra Zakharova
Мария Капнист
Sergey Morozov
Александр Птушко
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
