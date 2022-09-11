Из «зэчки» в звезду советского кино: вы точно не знали о прошлом главной «старухи» в СССР

Мария Капнист запомнилась советским зрителям по ролям старух, ведьм и чародеек. Однако мало кто догадывался, через какие испытания пришлось пройти актрисе, прежде чем засветиться на экране.

Об актерской карьере Капнист мечтала с юности и поступила в театральную студию. Педагоги сразу разглядели талант артистки и полагали, что ту ждет большое будущее.

Но вскоре из политических соображений Марию исключили из института и всей ее семье запретили проживать в Ленинграде. Тогда Капнист вместе с мамой перебралась в Киев, где стала бухгалтером. Однако это не уберегло ее от беды.

В 1941 году актрису арестовали по обвинению в шпионаже и приговорили к восьми годам лишения свободы, хотя, как пишет портал Voice , шпионкой Капнист не была, а в опалу попала из-за своего дворянского происхождения. Впереди Марию ждали пересылки и лагеря, где она то и дело попадала в передряги.

При этом, будучи «зэчкой», Капнист умудрялась демонстрировать свой актерский талант. Вместе с возлюбленной Колчака она разыгрывала перед другими заключенными целые спектакли, чтобы хоть как-то скрасить их полную страданий и мучений жизнь.

Когда вышла на свободу, Мария долгое время ночевала где придется и даже подумать не могла, что станет звездой экрана. Так продолжалось до тех пор, пока прямо на улице она случайно не попалась на глаза режиссеру Юрию Лысенко. Тот посчитал Капнист «колоритной старухой» и тут же предложил ей работу.

Роль в «Таврии» принесла актрисе известность: она так блестяще вжилась в образ монахини, что люди начали подходить к ней на улице с просьбой благословить. Потом актриса и стала лакомым кусочком для всех режиссеров, которым нужна была героиня, умеющая завораживать всех одним лишь взглядом.